Можуть бути і ракети, – Зеленський попередив про можливість нового удару вночі 15 квітня

Володимир Зеленський попередив про загрозу нової атаки в ніч на середу, 15 квітня.

Про це Володимир Зеленський заявив, перебуваючи в столиці Норвегії Осло. Слід сказати, що росіяни досить часто обстрілюють Україну під час закордонних поїздок Зеленського.

Що відомо про можливу атаку вночі 15 квітня?

Наразі не відомо, чи буде вона масованою, чи буде задіяна стратегічна авіація тощо. Та й узагалі – чи буде такий удар саме в ніч проти 15 квітня.

Сьогодні був удар по одному з наших найбільших міст, Дніпру, удар по АЗС, були вбиті люди. Мої співчуття родинам. Багато було поранені. Сьогодні вночі може бути нова атака, багато "Шахедів" вже у небі, ракети теж можуть бути запущені,

– попередив Зеленський.