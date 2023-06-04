Бомба, йди на х**, – Данілов розповів, як слід реагувати на ядерні погрози Росії

Росія час від часу нагадує всьому світу, що може завдати ядерного удару. Олексій Данілов, спілкуючись з журналістами, пояснив, чому боятися атомної бомби не варто.

Секретар РНБО підкреслив, що сідати за переговори з Путіним в Україні не збираються. Тож його спитали, чи не боїться він, що відстоювати свободу нашої держави доведеться ще більшою кількістю життів. Зокрема тих, кого може убити ймовірний удар атомної бомби.

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Бомба пішла за кораблем

Бомба може піти на х**. Якби ми злякалися, це б означало, що тільки країни з ядерною зброєю можуть себе захистити. Ви цього хочете? Не ми, ми не прогнемося,

– наголосив він.

Журналісти не зупинялися. Вони пригадали, що під час Другої світової війни загинуло 60 мільйонів людей. І тут Данілов назвав головну помилку, якої припустилися тоді.

Секретар РНБО нагадав, що до Польщі Адольф Гітлер вторгся 1 вересня 1939 року. Тоді ж усі мали зупинити його, але побоялися. На жаль, 24 лютого 2022 року сталося те ж саме. Просто замість Гітлера – Путін.

"І замість того, щоб окупувати Україну за три дні, його зупинили і він програв. Ви можете нам допомогти? Зробіть це", – закликав він.

Тим часом у Росії вже усвідомлюють неминучий програш у війні проти України. Тож шукають дипломатичних способів досягнути успіхів у своїй так званій "спецоперації".

Зеленський назвав єдиний "дипломатичний вихід"

Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Так, результат однаковий, з одного боку. Я вважаю, що ні,

– зазначив президент.

Глава держави зазначив, що Україна свої території зможе деокупувати. Водночас слід розуміти, якою ціною їх вдасться звільнити від ворога. Результати деокупації також дадуть поживу для роздумів на тему, чи погодиться Київ на бодай якийсь діалог з Москвою.

Але з найменшими втратами – у них є можливість знайти дипломатичний вихід з ситуації. Це значить без куль, без вибухів, без ракет почати виходити з нашої території,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що у нинішнього керівництва країни-агресорки "просто виходу вже немає, бо вони – вбивці". Тож, до діалогу з ним не готовий ніхто з цивілізованого світу.