Ображений Путін досі не може заспокоїтися через атаку на свій флот в Криму

Нижче наведу статистику по "зерновому коридору" станом на 22:00 14 лютого 2023 року. Там можна помітити дещо цікаве.

Як Росія мстить за "бавовну" у бухті Севастополя

Кількість суден, що прийшли до портів Одеської області:

вересень 2022 року – 176, в середньому 5,9 корабля вдень;

жовтень – 158, в середньому 5,1 за день;

листопад – 98, в середньому 3,3 за день;

грудень – 100, в середньому 3,2 за день;

січень 2023 року – 88, в середньому 2,8 за день;

перша половина лютого – 33, в середньому 2,4 за день.

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Ми залишаємо в силі свій попередній висновок про те, що скорочення з листопада в 2 рази і навіть більше кількості суден, що отримували дозволи Спільного координаційного центру в Стамбулі на виконання рейсів в напрямку українських портів, – це російська помста за 29 жовтня 2022 року.

Тоді відбулася атака повітряних та морських безпілотних апаратів на військові кораблі Чорноморського флоту Росії в Севастопольських бухтах. Внаслідок цього декілька кораблів отримали суттєві пошкодження. Однак це, звичайно, не означає, що не потрібно було атакувати ворожий флот у Севастополі.

Якісь нові висновки наразі робити передчасно, бо в січні та на початку лютого в Чорному морі – зимовий штормовий час. Було реально багато штормів, коли судна не могли кілька днів вийти з Мармурового моря через Босфор або з рейду перед Босфором. Адже лоцманські катери і ті катери, що доставляють інспекторів, не можуть ходити коли більше 3-х балів.

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Росії доведеться обирати між Туреччиною та образою

Така ж картина спостерігалася на Одеському рейді, адже вхід до трьох українських портів теж потребує лоцмана на борту. Що буде далі – побачимо. Можливо вже 21 – 24 лютого.

Тоді зробимо висновок, що перемогло – відомі емоції Росії до України або небажання псувати відносини з Туреччиною.

Зауважимо, що Росію не може не дратувати той факт, що ні ракетні обстріли Одеси та Одеської області, ні навіть ураження внаслідок цих обстрілів енергетичної інфраструктури регіону та масові відключення електроенергії не вплинули на функціонування "зернового коридору". Це безперечно є заслугою відповідних українських служб.



Скільки суден пройшли через "зерновий коридор"