Добробати можуть поповнити втрати росії, але це будуть ненавчені бійці, – військовий експерт

У росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України, з яких сформують окремі батальйони. Це може компенсувати значні втрати країни-агресорки, однак такі особи матимуть низький рівень підготовки.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. За різними оцінками, на кінець серпня армія окупантів може поповнитися понад 30 тисячами осіб.

До теми путін формує "батальйони добровольців" у регіонах: скільки зможе їх зібрати – прогноз ISW

"Якщо кожен з 85 регіонів росії буде здатний створити щонайменше БТГР з орієнтовно 400 – 600 осіб, то наприкінці серпня російська окупаційна армія отримає додатково 34 тисячі слабопідготовлених, але людських резервів", – зауважив військовий експерт.

За словами Селезньова, враховуючи те, що з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили вже понад 38 500 окупантів, така кількість добровольців може допомогти росії відновити ці втрати.

Втім, зазвичай рівень навченості таких солдатів є дуже низьким.

Владислав Селезньов Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Це людська маса, яка буде створювати й додавати зайвого клопоту діям українських військ. У цьому контексті, звичайно, ми можемо розраховувати першочергово на ефективну роботу українських гармашів, які за допомогою сучасної зброї від західних партнерів спроможні творити дива.

росія набирає добровольців на війну в Україну: що відомо

За даними американського Інституту вивчення війни, у росії почали набирати добровольців для участі у війні проти України. З них будуть сформовані окремі батальйони.

Кожен регіон в росії повинен створити принаймні один батальйон. Загалом їх є 85, враховуючи окупований Севастополь та Крим.

Добровольчі батальйони складатимуться приблизно з 400 осіб віком від 18 до 60 років. Вони належатимуть до різних родів військ.

російським добровольцям необов'язково мати досвід військової служби. Вони проходитимуть лише 30-денну підготовку перед відправкою на війну в Україну.

За даними аналітиків, якщо у росії наберуть 85 батальйонів по 400 осіб у кожному, зокрема 34 000 добровольців, це коштуватиме країні-агресорці приблизно 102 мільйони доларів на місяць тільки для виплат заробітної плати.

Селезньов прокоментував набір добровольців для війни у росії: дивіться відео