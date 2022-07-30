Без бойового досвіду: росія набирає тисячі добровольців для війни проти України, – CNN

росіяни в будь-який спосіб намагається поповнити свої втрати та набрати нове гарматне м'ясо. Вони готові кинути в бій усіх, хто лиш трапиться їм під руки.

Попри величезні втрати російські окупанти хочуть спробувати втримати окуповані території та провести на них так званий референдум. Оскільки ЗСУ дуже сильно скоротили чисельність регулярної армії росіян, ворог вирішив брати кількістю гарматного м'яса.

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Окупанти набирають на війну проти України добровольців

по всій території росії ворог почав формувати добровольчі батальйони, які мають взяти участь у війні проти України. Жодного військового досвіду окупанти не вимагають, адже просто хочуть набрати якомога більше "гарматного м'яса".

Аналітики підрахували, що таким чином росія може мобілізувати 30 тисяч добровольців. Їх намагаються переконати їхати на смерть "патріотизмом" та грошима.

путін боїться оголошувати загальну мобілізацію, тому вирішив піти на такий крок. На думку аналітиків, жодні коростострокові навчання не зроблять з добровольців хороших бійців, тому їх користь у бойових діях вкрай сумнівна.

Добровольцям пропонують короткострокові контракти на кілька місяців. Деякі з них фантазують, що зможуть вижити у війні, і погоджуються на пропозицію. Також кремль обіцяє пільги на навчання, проїзд у транспорті та довічні щомісячні виплати.

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