У Білому домі прокоментували вето Росії на резолюцію ООН щодо ядерної зброї

Росія 24 квітня наклала вето на резолюцію ООН щодо запобігання усіма країнами небезпечних перегонів ядерних озброєнь у космічному просторі. У Білому домі відреагували на це рішення країни-агресорки.

Радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана зазначив, що рішення накласти вето на резолюцію ООН свідчить про реальні наміри Росії щодо ядерного озброєння в космосі. Зокрема, у Білому домі припустили, що країна-агресорка може розробляти подібну зброю.

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Білий дім відреагував на вето Росії в ООН

Салліван нагадав, що у США є дані, що Росія розробляє супутник, який здатний нести ядерну зброю.

Ми чули, як президент Путін публічно заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію,

– зазначив він.

Він також наголосив, що запропонована резолюція закликала б усі держави-члени не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на космічну орбіту.

"Виведення державою-учасницею ядерної зброї на орбіту не лише порушило б договір про космос, але й поставило б під загрозу життєво важливі комунікаційні, наукові, метеорологічні, сільськогосподарські, комерційні та національні служби безпеки, які всі супутники надають суспільству в усьому світі", – наголосив радник президента США.

Росія наклала вето на резолюцію ООН