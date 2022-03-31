Росія наклала вето на роботу СММ ОБСЄ в Україні: 56 країн проголосували "за", Росія – "проти"

В Україні припиняє роботу Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Все через Росію.

Про це йдеться у заяві від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Росія заблокувала роботу місії

Для продовження роботи СММ ОБСЄ в Україні потрібна була одностайне рішення від усіх 57 держав ОБСЄ. Росія єдина проголосувала "проти". Тому місія припиняє свою роботу в Україні.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував рішення Росії. За його словами, це безвідповідальний крок, але нема чому дивуватися.

Дуже шкода, що Російська Федерація заблокувала консенсус щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це безвідповідально і невиправдано, але, думаю, у цьому немає нічого дивного, – заявив Карпентер.

Про свій жаль через рішення Росії висловилися чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар організації Хельга Марія Шмід.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ створили ще в березні 2014 року. Тоді був запит від українського уряду до ОБСЄ, а усі 57 держав одностайно підтримали роботу місії.

На початку березня в СММ ОБСЄ заявили, що представники місії тимчасово евакуйовуються з України. Тоді російські окупанти обстріляли їхню останню польову місію, яка була розташована в Маріуполі.

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