Росія накрила Харків п'ятьма ракетами: у місті є пошкодження

Удень 5 січня Росія масовано атакує Харків балістикою. У місті пролунала низка вибухів та є серйозні наслідки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Які наслідки атаки на Харків 5 січня?

Міський голова зазначив, що під час атаки на Харків ворог п'ять разів вдарив по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували ракетами. На місці фіксують дуже значні пошкодження.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 12:42. Вже за кілька хвилин жителі Харкова почули перший вибух.

Тоді, за попередніми даними Терехова, під російською атакою була промзона Слобідського району. Упродовж 30 хвилин у місті загалом пролунало 5 вибухів.

Швидкісна ціль в напрямку Харкова,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

