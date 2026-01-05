Росія накрила Харків п'ятьма ракетами: у місті є пошкодження
Удень 5 січня Росія масовано атакує Харків балістикою. У місті пролунала низка вибухів та є серйозні наслідки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Які наслідки атаки на Харків 5 січня?
Міський голова зазначив, що під час атаки на Харків ворог п'ять разів вдарив по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували ракетами. На місці фіксують дуже значні пошкодження.
Нагадаємо, повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 12:42. Вже за кілька хвилин жителі Харкова почули перший вибух.
Тоді, за попередніми даними Терехова, під російською атакою була промзона Слобідського району. Упродовж 30 хвилин у місті загалом пролунало 5 вибухів.
Швидкісна ціль в напрямку Харкова,
– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
