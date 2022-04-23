Росія намагалася покласти сайт "Укрпошти", тому купити марку з кораблем було неможливо

Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" від "Укрпошти" стала справжнім хітом продаж. Люди вистоювали кількагодинні черги, щоб її придбати. А от з продаж онлайн виникла проблема.

Загалом таких марок випустили накладом в один мільйон примірників. З них 100 тисяч мали продати онлайн. Але в перший день продажу сайт "Укрпошти" впав.

Водночас Марки Укрпошти з легендарною фразою про корабель вже продають на eBay за майже 2 000 доларів

Була підозра, що причиною став значний наплив покупців, які хотіли купити марку. Але генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянкий розповів, що насправді сайт піддався потужній DDoS-атаці зі сторони Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

"Це друга спроба росіян покласти наш сайт. До напливу клієнтів ми були готові. Як тільки ми подолаємо наслідки атаки, люди зможуть придбати онлайн стільки, скільки залишилося", – розповів Ігор Смілянський.

Він також підтвердив інформацію, що нового тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іді …!" не буде. Їх загалом випустили один мільйон примірників.

Але в "Укрпошті" розуміють чималий ажіотаж навколо цієї теми. Тож вирішили випустити новий філателістичний витвір як продовження попереднього випуску. Аркуш матиме назву "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!". Він включатиме марки з подвигом ЗСУ та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем. Тобто дві знакові події в одному випуску. Тільки цього разу кількість екземплярів – 5 мільйонів.



Аркуш "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" від "Укрпошти" / Ілюстрація "Укрпошти"