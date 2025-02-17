Окупанти у заметіль безуспішно кинулися у штурм на Покровському напрямку: епічне відео

Скориставшись поганою погодою, противник активізував свої наступальні дії на Покровському напрямку, але зазнав невдачі

На щастя, ворожі штурмовики зазнали невдачі та були знищені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Погіршення тактичного положення під Покровськом не допущено

У Силах оборони розповіли, що росіяни готувалися до штурму та чекали вдалого моменту. Розпочали свої дії вони вранці в заметіль.

Ворог збільшив свої піхотні штурмові групи до 5 – 7 осіб і у пішому порядку намагався наблизитися до наших позицій. Хоч окупанти рухалися з різних напрямків одночасно, аеророзвідка зафіксувала їхнє пересування,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Тож по окупантах успішно вдарила артилерія та оператори БпЛА.

Ворожу піхоту вдалося знищити ще на підходах до українських позицій.

"Результат роботи артилеристів та операторів БПЛА – чергові штурмові дії окупантів відбито, ворожим планам не судилося збутися. Погіршення тактичного положення не допущено", – прозвітували військові.

ЗСУ відбили спробу російського штурму на Покровському напрямку: дивіться відео

Нагадаємо, що за попередню добу 40 атак відбили ЗСУ на Покровському напрямку. Найбільш активними ворожі війська були неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.