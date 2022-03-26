Росія намагатиметься захопити Донбас, але є сумніви, – військовий експерт

У Кремлі змінили тактику та вже можуть зосереджуватись саме на захопленні Донбасу, а не Києва. Проте є сумніви, що окупантам це вдасться.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Грабський. За його словами, Росія справді може намагатись захопити вже всю Донеччину та Луганщину.

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Грабський: Ситуація може змінитись

Військовий експерт, що це може бути спробою загарбників. Натомість за наявних умов це не досить реальна перспектива, тому що для того, щоб здійснювати такий наступ масованими силами їх треба було зосередити на початку.

Росія намагатиметься це зробити, але чи зможе вона це зробити це вже викликає певні сумніви,

– спрогнозував він.

На щастя, Росія зараз без підготовки, певен Грабський. Ворог кидає в бій підрозділи з підходу, як кажуть в армії. Тобто без зосередження, створення ударних угрупувань і без якоїсь координації.

"Ми маємо передбачити досить запеклі бої у тому форматі, у якому є зараз. Натомість ситуація може змінитися, якщо росіяни спробують організувати щось більш потужне", – додав військовий експерт.

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