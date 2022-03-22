Росія намагається мобілізувати жителів окупованої Луганщини: люди переховуються
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті. Зокрема, військові повідомили про мобілізацію на тимчасово окупованій Луганщині.
Через суттєві втрати особового складу Росія продовжує проводити мобілізацію жителів квазіреспубліки "ЛНР".
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Ворог проводить мобілізацію у так званій "ЛНР"
Значна частина жителів так званої "ЛНР" не прагнуть воювати та не підтримують політику окупантів. Відтак вони переховуються від російських загарбників.
Характерно, що мобілізація у "ЛНР" має хаотичний характер. Людей розподіляються не за спеціальностями. Крім того, у більшості з них відсутній досвід військової служби, тож у них немає ніякої відповідної спеціальності.
У Генштабі ЗСУ також повідомили, що з тими, хто має російські паспорти підписуються контракти, а тих хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюються як добровольців.
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