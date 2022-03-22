Росія намагається мобілізувати жителів окупованої Луганщини: люди переховуються

Через суттєві втрати особового складу Росія продовжує проводити мобілізацію жителів квазіреспубліки "ЛНР".

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Ворог проводить мобілізацію у так званій "ЛНР"

Значна частина жителів так званої "ЛНР" не прагнуть воювати та не підтримують політику окупантів. Відтак вони переховуються від російських загарбників.

Характерно, що мобілізація у "ЛНР" має хаотичний характер. Людей розподіляються не за спеціальностями. Крім того, у більшості з них відсутній досвід військової служби, тож у них немає ніякої відповідної спеціальності.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що з тими, хто має російські паспорти підписуються контракти, а тих хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюються як добровольців.

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