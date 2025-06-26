Українські націоналісти не виправдовують напади на побратимів "тюремними поняттями"

Азовці досі у полоні. Їх росіяни там катують за наше діло праведне й святе. Тортурами й побоями пробують зламати під свої кримінально-тюремні поняття. Боягузливо у масках б'ють кийками лише за те, що вони українці.

Український націоналізм сильніший за російські тюремні "поняття"

Бувши в Оленівці я бачив наскільки важливим ще у 2022 році було донести всім нашим воїнам, що вони – не зеки, не кримінал, не ув'язнені – засуджені. Про це заявив Святослав Паламар, інформує 24 Канал.

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Вони – українські воїни та військовослужбовці, які героїчно боролися, виконали наказ і опинилися у полоні.

Саме таке розуміння гідності та статусу воїна рятувало членів ОУН та УПА в радянських концтаборах. Відмежовувало їх від сірої маси російського "зека", який по-рабськи підкоряється кримінальним "поняттям", що і зараз заохочує російська влада, щоб тримати всіх у принизливій покорі.

Українські повстанці мали свій власний кодекс честі, свою ідентичність та своє бачення світу. Якби вони прийняли світогляд та "поняття" кримінального життя, то від українського спротиву і мужньої гідності не залишилось би нічого.

Але російський кримінальний "мір понятій" тепер вже і через соцмережі лізе в Україну, щоб в окремих головах на фронті підмінити честь і гідність "поняттями зека". Таку чужу і загарбницьку російську заразу мусимо словом і ділом викорчувати на корені. При найменших симптомах.

Саме через радянську владу в армії, де служило багато українців, з'явилося дике кримінальне явище – "дідівщина". В "Азові" ніколи не було і не буде цього небезпечного явища. На щастя, абсолютна більшість воїнів Сил оборони України сповідує вірність українській присязі.

А той, хто свідомо замінив заповіді українського націоналіста "блатною романтикою", а честь, гідність та побратимство виміняв на примарний авторитет, сповідування "кримінальних понять" та надуману належність до бандитських угруповань, Україні не товариш. З ним нам не по дорозі.

А тепер напишу лише від себе – ті, що виправдовують злодійськими поняттями напади на побратимів, точно не є українськими націоналістами. Український націоналіст ніколи не жив, не живе і не житиме за "поняттями" бандитизму. А тим паче не мав, не має і не матиме права вкорінювати кримінал і "поняття" в середовищі українських військових.

"Смотрящі" є лише у наших знетямлених сусідів-ворогів.

Свої навички та вміння, що потом і кров'ю здобуті на фронті, демонструйте лише супроти наших одвічних ворогів!

"Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те".

Ліна Василівна Костенко.

Азовці своєю кров'ю підписуються під кожним її словом.