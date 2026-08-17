Росія намагається перетворити Чорне море на інструмент тиску, – МЗС

Країна-агресорка та її постійні удари по українських портах, морській інфраструктурі й цивільних суднах становлять загрозу безпеці у Чорному морі. Йдеться про виклики для судноплавства, міжнародної торгівлі й глобальної продовольчої безпеки.

На це звернув особливу увагу виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови з грецьким колегою Георгосом Герапетрітісом.

Як Росія створює загрозу для глобальної безпеки?

Передусім Сибіга поінформував Герапетрітіса про наслідки російських атак на українські міста, зокрема інфраструктуру.

Очільник українського МЗС підкреслив, що зростання інтенсивності російських ракетних і дронових атак робить посилення української протиповітряної оборони одним із ключових завдань.

Критично важливим є порушення питання небезпеки у Чорному морі через російські удари по українських портах, морській інфраструктурі та цивільних суднах, які створюють загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці.

Росія намагається перетворити Чорне море – життєво важливу артерію, що з'єднує країни, ринки та людей, – на ще один інструмент тиску й залякування,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Для України та Греції як морських держав збереження вільного й безпечного судноплавства є спільним принциповим інтересом. Сторони також обговорили актуальну ситуацію, пріоритети двосторонньої співпраці та міжнародної взаємодії й домовилися підтримувати тісний контакт.

Раніше російські військові атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило з українського порту із вантажем зерна. Внаслідок удару загинули 10 людей.

Судно належало турецькій компанії, серед загиблих були громадяни Сирії, Індії та український лоцман, який мав супроводити судно до безпечних вод.