Ухвалено жорсткий закон: у Росії вигадали новий спосіб, як поповнити армію, – ISW

У Росії шукають дедалі жорсткіші способи поповнити втрати на фронті. Для цього використовують не лише тиск, а й погрози, що мають змусити людей підписувати контракти.

У Росії дедалі частіше намагаються закрити нестачу людей на фронті за рахунок мігрантів. Нові правові норми, які ухвалили російські депутати, дають владі ще більше інструментів для тиску на тих, хто не хоче йти до армії. Про це пише Інститут вивчення війни.

Як Росія намагається поповнити війська?

21 липня російські депутати розширили перелік правопорушень, за які мігрантів можуть депортувати з країни. До нього додали, зокрема, дискредитацію збройних сил, участь у несанкціонованих протестах, заклики до дій, що порушують територіальну цілісність Росії, а також непокору правоохоронцям.

Аналітики вважають, що Кремль може використати ці норми не лише для покарання, а й як спосіб тиску. Йдеться про спробу змусити мігрантів підписувати контракти на військову службу на тлі падіння темпів набору в російську армію.

Подібні методи Москва застосовує не вперше. Так, російська влада змушує бізнес "ділитися" людьми для війни, а в окремих регіонах тисне на студентів і випускників вишів, яким не видають дипломи, доки вони не погодяться на контракт з міноборони.

Також повідомлялося про активізацію вербування громадян Ботсвани для участі у війні проти України. За даними Bloomberg, частину людей обманом вивозять за кордон, а згодом примушують до бойових дій.

Нагадаємо, що Володимир Путін налаштований на продовження військової агресії проти України. Очікується, що восени після виборів у Держдуму Кремль оголосить нову мобілізацію. У планах російського керівництва поповнити армію на 500 тисяч людей.