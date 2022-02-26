Росія намагається психологічно тиснути на захисників України: у ДБР розповіли деталі

26 лютого 2022 , 11:10
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Джерело:

телеграм Державного бюро розслідувань

Росія продовжує цинічну війну проти України, проте наша держава дає гідну відсіч загарбникам. Агресор навіть веде інформаційно-психологічні спеціальні операції (ІПСО) проти захисників України.

Дії росіян, які напали на Україну, спрямовані на підрив морально-психологічного стану особового складу та введення наших бійців в оману. 

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У ДБР зазначили, що за день до початку війни українські захисники у зоні ООС отримали повідомлення, що нібито офіцери покинули свої підрозділи, тож чинити супроти немає сенсу. 

Проте після того, як армія-агресора не змогла реалізувати бліцкриг в України, спецслужби Російської Федерації змінили свій підхід. Відтак дзвінки та СМС-повідомлення з погрозами та навіть пропозиціями щодо співпраці почали отримувати наступні особи: 

  • народні депутати,
  • чиновники вищого рівня,
  • керівники правоохоронних органів.

Російські окупанти прагнуть примусити українських посадовців "діяти на користь рф". Крім того, агресор погрожує розправитися з їхніми рідними. 

Державне бюро розслідувань звертається до посадовців із закликом ніяк не реагувати на провокації росіян та залишатися вірними присязі та українському народу. До того, у відомсті наголосили, що фактичний результат є підтвердженням того, що дії агресора не мають жодного позитивного результату. Зокрема, за останні дві доби, українські захисники знищили:

  • понад 2800 окупантів,
  • більше ніж 530 одиниць техніки,
  • велику кількість літаків та вертольотів.

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Автор: Віта Свірневська