Росія намагається створити умови для наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ

В Україні триває 121-ий день повномасштабної війни з Росією. Загарбники не полишають своїх планів на захоплення українських територій, зокрема на Харківщині.

Створити сприятливі умови для наступу російські окупанти прагнуть на Слобожанському напрямку. Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Зауважте У Сєвєродонецьку – штурм, на Слов'янському напрямку і біля Лисичанська атаку ворога відбили

Що відбувається на Слобожанському напрямку

Російські окупанти намагаються створити успішні умови для того, аби перейти у наступ. Загарбники прагнуть іти на двох напрямках – на Барвінкове та на Слов'янськ, що на Донеччині.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ,

– йдеться в повідомленні Генштабу.