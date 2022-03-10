Від початку повномасштабного наступу українські військові знищи вже понад 12 тисяч окупантів. Попри це Росія намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати.

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

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Росія здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу.

У Генштабі також не виключають підготовку та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.



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