Росія намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати
10 березня 2022 , 13:14Читать новость на русском
Від початку повномасштабного наступу українські військові знищи вже понад 12 тисяч окупантів. Попри це Росія намагається відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати.
Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.
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Росія здійснює перегрупування та не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу.
У Генштабі також не виключають підготовку та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
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