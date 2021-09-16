Росія намагається забути "перший Мінськ", – Гармаш про перемовини щодо Донбасу

Кремль намагається довести переговорний процес до того, щоб Україна визнала стороною конфлікту та суб'єктом перемовин бойовиків в ОРДЛО. Тобто домовитись з так званими російськими маріонетками на їхніх умовах.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Ціль Росії – лишити Україну незалежності. ОРДЛО з так званим особливим статусом – це інструмент у досягненні відповідної цілі Москвою.

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Росія взялася за неправильне трактування "Мінська"

Росія останнім часом завзято підкреслює, мовляв, у питанні війни на Донбасі "вона є посередником, а сторона конфлікту – ОРДЛО". Кремль намагається звести весь перемовний процес до діалогу з бойовиками. Водночас це – неправильне трактування мінських домовленостей.

Сергій Гармаш пояснив, що в перших мінських домовленостях чітко мовиться про двостороннє припинення вогню, про створення зони безпеки в прикордонних районах Росії та України – ОРДЛО там не фігурує взагалі.

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Мінськими домовленостями є відповідний протокол, а не так званий комплекс заходів щодо виконання мінських домовленостей, нав'язаний Україні у лютому 2015 року під загрозою оточення військ під Дебальцевим, сказав представник Донеччини у ТКГ.

Росія наразі намагається забути "перший Мінськ", вересневий протокол, і нав'язати нам як "єдиний Мінськ" комплекс заходів, прийнятий у лютому 2015 року. Для цього вона блокує всю роботу. Щоб звинуватити Україну в зриві дипломатичного переговорного процесу,

– пояснив Гармаш.

Угода про тимчасове перемир'я у війні на Сході України – Мінські домовленості – досягнута 5 вересня 2014 року на переговорах у столиці Білорусі Мінську.

Сергій Гармаш про перемовини щодо Донбасу: дивіться відео

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