Прямо на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцир-С1"

У тимчасово окупованому Криму стає все більш неспокійно. Росія всіляко намагається захистити об'єкти на півострові.

Росія намагається убезпечити Керченський міст від можливих ударів. Просто на мосту Росія розмітила ЗПРК "Панцир-С1".

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Перебуває там вже певний час

На супутникових знімках цей комплекс можна помітити щонайменше протягом місяця. Активісти "Кримського вітру" також відзначили, що є реальні фото.

Крім цього, у мережі також поширили відео, на якому можна відстежити пересування "Панциру" п периметру Кримського мосту.

Росіяни поставили "Панцир-С1" на Керченському мосту: дивіться відео

Що таке "Панцир-С1" Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування. Комплекс був розроблений рядом структур оборонно-промислового комплексу СРСР та Росії.

Російські окупанти почали будувати вздовж Керченського мосту нову конструкцію, яка подібна на паралельний міст.

Відповідні кадри оприлюднили в місцевому телеграм-каналі. Варто зауважити, що Росія також завершила будівництво залізниці від Ростова до окупованого Маріуполя, якою вороги можуть перекидати зброю та техніку