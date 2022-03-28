Росія намагається захопити порт у Маріуполі й веде важкі бої, – розвідка Британії

Згідно з даними британської розвідки, найбільше російські війська завоювали позицій на півдні в районі Маріуполя. Окупанти всіма силами намагаються захопити порт.

Там тривають запеклі бої. Але, попри це, за минулу добу на полі бою істотних змін не відбулося – росіянам не вдалося просунутися та захопити більше територій.

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У розвідці зауважили, що в окупантів є проблеми з "постійною нестачею матеріально-технічного забезпечення", а моральний дух серед російських військових на низькому рівні. Тим часом українці ведуть агресивний бій, захищаючи свої території.

Найбільше Росія завоювала позицій на півдні в районі Маріуполя, де тривають запеклі бої під час того, як Росія намагається захопити порт,

– повідомили у британській розвідці.

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