Дії безпрецедентно масштабні: Кулеба відреагував на спроби Росії зірвати Саміт миру

Росія намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії, й допомогає окупантам у цьому Китай. Для цього у Кремлі вдаються до дій безпрецедентного масштабу.

Про це міністр закордонних справ заявив на спільному брифінгу з міністром Естонії. Кулеба додав, що ворог намагається зірвати Саміт, оскільки розуміє його вагомість, передає 24 Канал.

Важливо Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн: якою буде зустріч лідерів світу й хто на неї приїде

Як Росія намагається зірвати Саміт миру

Кулеба пояснив, що Росія розуміє – Саміт миру не прохідна подія, саме тому окупантам доводиться вдаватися до системної роботи з підриву його проведення. Так, Росія використовує 3 способи підірвати проведення зустрічі у Швейцарії:

Дискредитація Саміту миру: для цього росіяни розсилають листи, роблять публічні заяви та закриті зустрічі, на яких намагаються переконати лідерів різних країн в незначущості Саміту.

Спроби переконати окремі країни взагалі не брати участь у Саміті.

Спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні.

Дії з підриву Саміту миру є системними, безпрецедентними й масштабними, що вкотре підтверджує, що ми все робимо правильно. Ми на правильному шляху і спільно з партнерами створимо прецедент, коли Саміт миру буде скликаний не на умовах країни, яка напала або на умовах посередницької країни, а на умовах Статуту ООН,

– наголосив Кулеба

Очільник МЗС України повідомив, що найактивніше Росія проводить підривну роботу в країнах Азії, Африки та Південної Америки. Втім, Україна проводить активну дипломатичну роботу, щоб країни світу не були під впливом російської пропаганди. Зокрема Володимир Зеленський проводить активну дипломатичну роботу, яка сприяє "мобілізації світу", який повинен стояти на захисті Статуту ООН і територіальної цілісності держав.

"Коли російські прикордонники переміщують буї в Нарві (річка в Естонії – 24 Канал), коли відбуваються російські кібератаки в Європі, коли є намагання організації терористичних актів, і коли здійснюються спроби з підриву проведення Саміту миру – це все складові однієї картини. Це все складові одного протистояння – протистояння країн, які захищають правила Статуту ООН, з тими, хто хоче їх переписати під себе й зруйнувати той світ, в якому ми живемо", – резюмував Кулеба.

Зеленський заявив про спроби зірвати Саміт миру

Володимир Зеленський в Сінгапурі заявив, що Росія продовжує докладати всі зусилля, щоб зірвати Глобальний саміт миру. Ба більше, за словами президента України, Кремлю допомагає в цьому Китай.

"Що робить Росія – ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукції. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику. Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на Саміті", – пояснив Зеленський.

Водночас у Китаї відкидають подібні звинувачення. Так, в МЗС країни наголосили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я" російсько-української війни.