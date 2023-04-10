ПЦУ – кістка в горлі Путіна: в ISW нагадали злочини Росії проти релігійних громад на ТОТ

Держава-агресорка намагається викорінити Православну церкву України. Для цього загарбники проводять кампанію переслідування на тимчасово окупованих територіях. Водночас від російських репресій страждають й інші конфесії.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, які злочини проти релігійних громад на тимчасово окупованих територіях скоює Росія.

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Росія намагається знищити ПЦУ

Аналітики наголошують, що кампанія Москви з релігійних переслідувань має на меті викорінити Православну церкву України, яку Москва вважає розкольницькою, попри рішення Вселенського Патріарха Константинополя у 2019 році про надання ПЦУ незалежності від МП.

В ISW припускають, ймовірно, що російська окупаційна влада планомірно ліквідовує храми ПЦУ на тимчасово окупованих територіях.

Дослідження ISW виявило, що 34% повідомлених подій переслідування були спрямовані проти ПЦУ,

– підкреслили в Інституті вивчення війни.

Цікаво, що Кремль позиціював себе як "захисник християнства загалом і східного православ'я зокрема". Однак, звіти очевидців свідчать про те, що російська влада націлюється на ПЦУ саме за її українство. До речі, загарбники здійснювали такі цілеспрямовані атаки на церкву навіть під час короткочасної часткової окупації Київської області на початку повномасштабної війни.

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Окупанти закривають церкви та відбирають майно для передання МП

Окупанти планомірно відбирають майно ПЦУ для передання Московському патріархату, а ліквідовують богослужіння українською мовою.

Синод РПЦ 7 червня 2022 року ухвалив рішення про офіційне приєднання єпархій ПЦУ в Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій ПЦУ. Зокрема, "з огляду на необхідність підтримувати ефективний канонічний та адміністративний зв'язок із центральною церковною владою".

Зокрема, "з огляду на необхідність підтримувати ефективний канонічний та адміністративний зв'язок із центральною церковною владою". Шість агентів ФСБ Росії провели обшук у церкві ПЦУ в Мелітополі, затримали та депортували її священника за відправу літургії українською, а потім взагалі закрили храм в листопаді 2022 року.

Російська влада передала МП декілька храмів ПЦУ на тимчасово окупованих територіях.

В ISW зазначають, що повний масштаб російських зусиль щодо примусового "навернення" українців на окупованих територіях у російське православ'я незрозумілий. Російська окупаційна влада так не зробила чіткої заяви, яка б дозволяла ПЦУ співіснувати з РПЦ на ТОТ, що викликає занепокоєння з огляду на задокументовані випадки репресій та примусового перетворення церков ПЦУ.

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Ворог атакує греко-католиків та протестантів

Окупанти також атакували інші конфесії, які є виразно українськими за культурою. Російські війська захопили двох греко-католицьких священників у Бердянську в листопаді 2022 року. Їх депортували та фактично закрили головну УГКЦ у Мелітополі у грудні 2022-го.

Також бійці Путіна заарештували протестантського пастора та закрили його громаду в Мелітополі через його проукраїнські погляди. До речі, наявні повідомлення з відкритих джерел свідчать, що найбільш поширеними жертвами російського релігійного переслідування після українських православних є протестанти, зокрема євангельські християни-баптисти.

Протестанти всіх конфесій стали жертвами 34% випадків переслідування, які спостерігав ISW,

– додають аналітики.

Баптисти становили 13% жертв – це найбільша окрема група після українських православних. ISW спостерігав за повідомленнями про переслідування баптистів поблизу окупованих Сєвєродонецька, Лисичанська, Маріуполя та Мелітополя.

Цікаво, що найбільше російські війська переслідують протестантів на Півдні. Зокрема, 35% і 48% випадків репресій в окупованих Херсонській і Запорізькій областях відповідно. Окрім того, протестанти постраждали від двох третин випадків репресій в окупованому Маріуполі.

За повідомленнями очевидців, російські солдати поводяться щодо протестантів на окупованих територіях України жорстоко,

– зазначають аналітики.

З березня по листопад 2022 року російські військові захопили Херсонський навчальний заклад українських євангельських християн-баптистів. Там розмістили гарнізон і крематорій для кремації своїх вбитих бійців. Ректор інституту заявив, що солдати неодноразово переслідували баптистів, називаючи їх "американськими шпигунами", "сектантами" та "ворогами російського православного народу".

Як повідомляють, один російський офіцер сказав працівникам інституту: "Євангельські віряни, ви повинні бути повністю знищені. Проста стрілянина буде занадто легкою для вас. Вас потрібно поховати живцем". Інший військовий нібито заявив: "Ми поховаємо [баптистських] сектантів, таких як ви".