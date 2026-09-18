Росія вдарила по підприємству на Житомирщині, яке зруйнувала місяць тому

Вранці окупанти атакували Житомирську область. Ворог влучив по цивільному підприємству.

Про наслідки атаки повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про удар Росії по Житомирщині?

За його словами, Росія завдала повторний удар по знищеному місяць тому підприємству в Житомирській громаді.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Ворожі удари по цивільним підприємствам, тим більше вже знищеним раніше, не мають жодної логіки. Втім, як і все, що робить ворог під час цієї війни проти українців,

– наголосив чиновник.