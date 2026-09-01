Про це мріє Москва, – журналістка розповіла, чому Росія посилює терор Херсона

Життя в Херсоні та навколишніх громадах стає нестерпним через дронові щоденні атаки ворога. Організація Human Rights Watch та ООН дійшли висновку, що російські атаки є цілеспрямованою кампанією терору проти Херсону.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила американська журналістка та документалістка, авторка стрічки "Херсон: сафарі на людей" Заріна Забріскі, наголосивши, що звільнений восени 2022 року Херсон став кісткою в горлі Кремля.

Окупанти прагнуть, аби Херсон спорожнів

Російські окупанти щодня атакують Херсон різними видами озброєння, націлюють зокрема ударні дрони на мирне населення, аби люди не могли пересуватися містом, йти на роботу, в магазин чи лікарню, а їхні діти – до школи.

Мета Росії – примусово витіснити населення з цієї території. Якщо росіянам удасться спустошити місто, їм буде легше знову захопити Херсон. Саме про це мріє Москва,

– пояснила Забріскі.

Росія втратила це місто у 2022 році й не може з цим змиритися. Херсон, як нагадала документалістка, став єдиним обласним центром, який росіяни захопили на початку повномасштабної війни, і окупація там тривала 9 місяців. Потім українські сили відкинули росіян на інший берег Дніпра, і тепер окупанти мріють повернути Херсон, адже незаконно внесли його до своєї конституції як територію Росії.

Те, що вони хочуть повернути Херсон, очевидно. Атакувати місто FPV-дронами значно дешевше, ніж будь-якою іншою зброєю. Тому вони намагаються примусово спустошити регіон, використовуючи найдешевші доступні їм засоби. Вони роблять це з окупованого лівого берега,

– озвучила Забріскі.

Повне інтерв'ю з документалісткою Забріскі: дивіться відео

Які настрої у жителів Херсона?

Водночас моральний дух херсонців не перестає вражати. Журналістка розповіла, що живе у Херсоні 3 роки, а працює там вже 4. Вона щодня розмовляє з десятками людей, і переважна більшість налаштована позитивно і не втрачає сили духу.

Таких стійких людей я не бачила більше ніде. Не хочу ідеалізувати Херсон лише тому, що живу там. Але вчора, приїхавши до Києва, я помітила, наскільки втомленими й наляканими виглядають люди. Я розумію, що ніч у столиці була жахливою. Проте в Херсоні такими є майже всі дні та ночі протягом останніх чотирьох років,

– зауважила Забріскі.

І люди, як зауважила американська журналістка, пишаються тим, що не дозволяють війні зламати себе. Звісно, вони теж виснажилися, але продовжують стежити за собою та своїм здоров'ям. Багато хто досі займається спортом, хоча навіть похід до спортзалу може коштувати життя. Це, з її слів, допомагає зберігати високий моральний дух. Херсонці не хочуть знову опинитися під російською окупацією, і їхня рішучість надзвичайно зворушує.