Росія нарощує сили авіації на аеродромі "Липецьк-2", – "Схеми"

Росія продовжує передислокацію своїх сил та підготовку до продовження війни. Ворог готується завдати нових ударів як на землі, так і з повітря.

На аеродромі "Липецьк-2" зафіксовано збільшення авіації. Цей аеродром Росія активно використовує для війни з Україною.

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Нарощення повітряних сил

Як показують знімки з супутника, у березні на аеродромі "Липецьк-2" було вдвічі менше винищувачів та бомбардувальників, аніж зараз. На даний момент зйомка зафіксувала понад 30 літаків.

З аеродрому "Липецьк-2" росіяни атакують східні українські міста. Експерти помітили 6 важких високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 і Су-34, а також 10 бомбардувальників Су-24. Ще декілька бортів ідентифікувати не вдалося.

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