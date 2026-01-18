До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани Росії з посилення терору українських міст

Говорячи про виклики та загрози для фронту у 2026 році, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначив, що Росія планує суттєво збільшити масштаби війни. Йдеться як про нарощення виробництва озброєння, так і про розширення людського ресурсу.

Так, уже цьогоріч кількість запущених на Україну ворожих дронів за один день може сягнути 1000 одиниць. Про це інформує 24 Канал із посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для LB.ua.

Як країна-агресорка нарощуватиме виробництво зброї?

Сирський наголошує, що Україна чітко бачить дії противника та не фіксує жодних підготовчих кроків до переговорів з боку Кремля. Натомість спостерігається зростання інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності наступальних угруповань, а також різке нарощення виробництва ударного озброєння, зокрема ракет і безпілотників.

Зверніть увагу! Уже зараз, за його даними, Росія щодня виготовляє понад 400 дронів типу "Шахед" у різних модифікаціях, і це не межа.

Відповідаючи на уточнення щодо планів ворога, головнокомандувач зазначив, що в перспективі росіяни хочуть вийти на рівень застосування до тисячі дронів на добу.

До речі, російська армія почала використовувати ударний безпілотник "Герань-5", який був спеціально модифікований для протидії українським дронам-перехоплювачам і авіації.

У зв’язку з цим ключове завдання України полягає в тому, щоби зірвати ці наміри, завдати противнику максимальних втрат і змусити його відмовитися від активної фази війни.

Як підсумував Сирський, лише сильна позиція на полі бою може створити реальні умови для переговорів, адже з тими, хто демонструє слабкість, ніхто не сідає за стіл перемовин.

Що ще сказав Сирський стосовно війни?