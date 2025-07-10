Росія хоче наростити виробництво дронів до 5700 одиниць щомісяця, – Жмайло

Росія збільшила кількість атак "Шахедами" та планує виробляти ще більше безпілотників. Гроші на це в росіян є, як і допомога від інших країн.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши на важливому об'єкті – "Алабуга". Саме там росіяни масштабують обсяги виготовлення та наймають працівників за великі гроші як для Росії.

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Про плани Росії щодо дронів

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, росіяни отримують гроші від продажу сирої нафти та інших нафтопродуктів. Поки західні партнери та Вашингтон не обвалять на них ціни, окупанти матимуть змогу нарощувати виробництво.

Ба більше, росіяни стараються диверсифікувати постачання з Ірану, хоч воно продовжується в менших кількостях на тлі конфлікту з Ізраїлем. Також розробляють інновації в економічно-промисловій зоні "Алабуга".

Там вони добудовують 5 нових приміщень, щоб масштабувати виробництво. До кінця року Росія хоче наростити виробництво дронів ("Шахедів" та дронів-обманок) до 5700 одиниць щомісяця,

– наголосив він.

В цьому регіоні більшість отримує мінімальну зарплатню, тим часом на заводах "Алабуги" росіяни мають мінімум 2 тисячі доларів у місяць. Зараз кількість працівників там збільшилась до 25 тисяч. Росія залучає їх, переважно жінок, з інших країн, наприклад, Африки. Не варто забувати й про 200 оборонних заводів Північної Кореї, які працюють на російську оборонну промисловість.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що із запущених Росією дронів менше ніж 50% мають бойову частину. Росіяни це роблять для того, щоб перевантажити українську ППО, РЕБ, щоб їхні "Шахеди" мали більше шансів пройти крізь оборону.