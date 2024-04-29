Може бути відволікаючий маневр, – у ДПСУ про накопичення російських військ на кордонах

Росія вже протягом тривалого часу активно накопичує свої війська на кордонах. Однак країна-агресорка наразі не має вдосталь сил, аби здійснити повномасштабне вторгнення з тих позицій.

Про це в інтерв'ю розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, станом на зараз не фіксується жодної ситуації, у якій Росія мала б якусь можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі.

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Може бути відволікаючий маневр

Андрій Демченко розповів, що наразі на кордоні з Росією спостерігається напружена ситуація. Загарбники щодня обстрілюють прикордонні області, туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії,

– заявив він.

За його словами, ще кілька днів тому наша прикордонна група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи, ймовірно, з метою підриву ЗСУ або місцевих мешканців.

"Цю групу було викрито, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув", – повідомив речник Державної прикордонної служби України.

Демченко також нагадав, що з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. Наприкінці минулого року, значна активність спостерігалась і на Харківщині. Станом на зараз найбільша активність фіксується у Сумській області.

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Головнокомандувач зауважив, що, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворожі війська зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Противник активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках – має тактичні успіхи. За його словами, відбувається динамічна зміна становища, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках залучив до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки.