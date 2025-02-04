ЗСУ відкинули росіян із передових позицій біля одного з населених пунктів Куп'янського напрямку

Росіяни продовжують вести на різних напрямках фронту наступальні дії. Зокрема, тривали бої під Куп'янськом.

На щастя, ЗСУ вдалося відкинути росіян з передових позицій біля одного з населених пунктів на цьому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Окупантам-втікачам погрожують розстрілом

В️ ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за добу 3 лютого на Куп'янському напрямку росіяни наступали у районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Усі спроби ворога були безуспішними.

Більше того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів,

– повідомили військові.

За даними розвідки, наразі командування російської армії намагається повернути втікачів на позиції. Їм навіть погрожують розстрілом.

Окрім Куп'янського напрямку, росіяни також атакували на ️Харківському, Лиманському, Краматорському та Торецькому, Новопавлівському напрямках. Бої тривали й на Покровському – там ситуація складніша. А на Сіверському напрямку було помічено перекидання особового складу та техніки з метою проведення штурмових дій, але ЗСУ вчасно помітили та атакували російські позиції.