Б'ємо по логістиці агресора: боєць розповів, як штурми Авдіївки вплинули на бої біля Горлівки

Українські бійці продовжують утримувати позиції на північний Захід від Горлівки. Водночас через наступ агресора на Північ від Авдіївки обстріли цих позицій почастішали.

Про це 24 Каналу розповів військовий Євген Ієвлєв, що воює поблизу Горлівки. За його словами, Горлівське угруповання активно допомагає стримувати наступ ворога на Авдіївку.

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Як бійці з Горлівського напряму допомагають Авдіївці

Через наступ росіян у Донецькі області ситуація поблизу Горлівки змінилася в негативну сторону.

Авдіївський напрямок розташований усього в 15 кілометрах від українських позицій поблизу Горлівки. Це дистанція, з якої ствольна артилерія може уражати ворога. Саме в межах цієї відстані лежить одна з основних транспортних артерій ворога – траса Дебальцеве – Донецьк. Її росіяни активно використовують для постачання свого наступального угруповання.

ЗСУ здатні уражати логістику агресора, що забезпечує наступ на Авдіївку / Скриншот з Deepstate

Саме на виступі між Горлівкою та Авдіївкою, який агресору вдалося зайняти протягом 2022 року, відбуваються основні штурмові дії, спрямовані на оточення контрольованого Україною міста. Однак прямої дороги, яка б вела в район Красногорівки, з якої відбувається наступ, окупанти не мають.

"(Для того, щоб підтримувати лінію постачання – 24 Канал) окупанти притягнули (на Горлівський напрям – 24 Канал) багато засобів радіоелектронної боротьби. Так вони намагаються не дати нашим БпЛА знаходити та знешкоджувати їхні сили", – пояснив військовий.

З цієї ж причини на Горлівському напрямку збільшилась кількість мінометних і артилерійських обстрілів. Однак українські захисники все одно намагаються проводити операції, сфокусовані на максимальному знищенні ворожої техніки, у такий спосіб допомагаючи оборонцям Авдіївки.

"Попри спроби ворога налагодити логістику, важливо розуміти, що ворог знаходиться не на своїй території. В його підрозділах немає місцевих, які б могли б допомогти прокласти непомітний для Сил оборони маршрут. Відповідно, якщо ЗСУ бачать логістичні вузли агресора, по них обов’язково буде завдано ураження, якщо на цю ціль вистачить боєкомплекту", – розповів Ієвлєв.

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