Російський наступ на Авдіївку натрапив на ті ж труднощі, що й український під Запоріжжям, – ISW

Упродовж останніх тижнів російські військові активно наступають на Авдіївку. Аналітики звернули увагу, що ворог натрапив на такі ж труднощі, що й наші захисники під Запоріжжям.

В Інституті з вивчення війни зазначають, що російські війська на Авдіївський напрямок перекидають додаткові сили. І робить це ворог попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19 – 20 жовтня.

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Наступ спричинив шалені втрати

За словами кількох російських воєнкорів, 22 жовтня на Авдіївському напрямку значних змін не фіксували. Укладачі звіту припускають, що російські військові знову взяли паузу після невдалого великого наступу, що спричинив шалені втрати.

Тим часом інший відомий російський воєнкор запевняє, що наші військові "несподівано" контратакували у напрямку Пісків (8 кілометрів на південний захід від Донецька) та витіснили окупантів з позицій у цьому районі.

Інший воєнкор заявив, що буцімто не відповідають дійсності заяви про просування українських військ у районі Пісків і Опитного (4 кілометри на південь від Авдіївки).

В Інституті звернули увагу на геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня. Вони вказують, що ворогові нещодавно вдалося здійснити незначне просування на південний схід від Первомайського (11 кілометрів на південний захід від Авдіївки). Також російський воєнкор стверджує, що окупанти не повністю очистили територію Авдіївського терикону і що ця територія – наразі спірна "сіра зона".

Окупанти можуть потрапити в "позиційний глухий кут"

Інший воєнкор, пов'язаний із Кремлем, обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку. Він стверджував, що важко вести маневрову війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків.

За його словами, українські безпілотники й інша високоточна зброя роблять бронетехніку вразливішою, а також ускладнюють проведення наземних атак. А ще він зазначив, що російські військові стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою, не можуть повністю знищити українську логістику. І це дозволяє українському командуванню швидко перекидати на критичні ділянки особовий склад.

Раніше російські джерела стверджували, що українські оборонні укріплення стали значною проблемою для російського просування навколо Авдіївки. В Інституті зазначають, що ці проблеми дуже схожі на ті, з якими наші військові зіткнулися на півдні України у перші тижні триваючого українського контрнаступу в червні 2023 року.

Водночас наразі невідомо, чи мають окупанти можливості та гнучкість для певної адаптації, як це зробили наші військові після перших невдач у червні 2023 року.

Росія продовжує перекидати війська

Так, українські джерела зазначають, що російські військові продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок. Це вони роблять задля підтримки наступальних дій, хоч і зазнають колосальних втрат.

Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун зазначив, що окупанти перекидають особовий склад з Росії на Авдіївський напрямок. Це роблять для заміни втрат серед живої сили.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків. Їх сформували з мобілізованих. І це демонструє, що Росія, ймовірно, не планує відмовлятися від продовження операцій на цьому напрямку.

Машовець зазначив, що окупанти перекинули частини 57-го мотострілецького полку (6-а мотострілецька дивізія, 3-й армійський корпус, Західний військовий округ) у районі Спартак – Яковлівка – Мінеральне – Каштанове (4 кілометрів на південь – 5 кілометрів на південний схід від Авдіївки).