В "Азові" назвали найбільшу проблему, яку створює ворог на Добропільському напрямку

Росіяни постійно штурмують українські позиції на Донецькому напрямку. Окупанти робили багато спроб прорватися до Добропільського напрямку, однак нашим військовим, на щастя, вдається стримувати ворожий наступ.

Офіцер 12 бригади "Азов" Нацгвардії з позивним "Будь" розповів 24 Каналу, що його підрозділ поблизу Добропілля здійснив ударно-пошукові дії для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Головним завданням було максимально зачистити ворожі підрозділи, які там були.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка зараз ситуація на Добропільському напрямку?

Офіцер зазначив, що після стабілізації лінії фронту ситуація на Добропільському напрямку залишається доволі стабільною. Однак найбільшою проблемою зараз є інфільтрація ворога через погані погодні умови.

Ми не в змозі достатньо якісно проводити розвідку. Вони (росіяни – 24 Канал) стараються заводити свої малі піхотні групи якомога далі нам в тил,

– сказав він.

Окрім цього, противник використовує механізовані штурми, однак це трапляється нечасто – переважно тоді, коли погіршується погода.

Мовиться про туман та значні опади – те, що заважає безпілотникам виконувати розвідку.

Що відбувається поблизу Добропілля: дивіться на карті

Важливо! Триває збір на 2 наземні роботизовані комплекси та 2 електронні мотоцикли для забезпечення логістики батальйону безпілотних систем 12-ї БрСпП "Азов". Закликаємо долучитись за посиланням.

Військовий позивним "Будь" зауважив, коли безпілотникам складно проводити розвитку, то Сили оборони слідкують за діями противника завдяки спостережним постам, які виставляє українська піхота.

На жаль, це не настільки ефективно, як би хотілось. Проте українські військові шукають інші методи, зокрема використовують наземні роботизовані комплекси, щоб перекривати окупантам можливі шляхи інфільтрації.

Яка ситуація на Донецькому напрямку?