Росія – нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, – заява України в ОБСЄ

Місія України в ОБСЄ застерегла інших членів організації, щодо нацизму Росії. Адже це становить небезпеку не лише для України. Також путінський терор загрожує Європі та світові.

Щоб переконатися у нацистському векторі держави-окупанта, можна було б лише подивитися на звірства її солдатів. Проте членам ОБСЄ показали й публікацію російської пропаганди, де відкрито закликали до геноциду в Україні.

До теми Звичайний фашизм, – очільник МЗС Латвії Рінкевічс щодо статті пропаганди про геноцид українців

Росія намагається виправдати свою політику

Про це говорили на спеціальному засіданні ради цієї організації у Відні 5 квітня. Український посол Євгеній Цимбалюк вказав на текст "Що робити з Україною", який оприлюднило державне пропагандистське ЗМІ Кремля.

Там було одразу кілька моментів, які вказують на бажання просто знищити Україну, як державу. Також автори заявили про потребу репресій всіх не згодних на це. Важливо, що пропагандистський матеріал рейху Путіна вийшов того ж дня, коли було оприлюднено фотографії злочинів з Бучі.

З огляду на рівень цензури в Росії, зелене світло цій статті не могло бути дано помилково. Це є проявом і виправданням політики Росії щодо українців. Також це прояв Росії як нацистської держави, що є загрозою європейській та світовій безпеці,

– акцентував дипломат.

Він підкреслив, що в матеріалі є значно більше моторошних сигналів, які не можна ігнорувати. У статті, зокрема, писали про потребу ліквідації "бандерівської еліти". Проте насторожують і терміни "деєвропеїзація" та "деукраїнізація", які нібито мають відбутися на нашій землі.

Згадали й про російських послів

Цимбалюк під час промови звернувся й до представників делегації Росії. Він закликав їх не поширювати в ОБСЄ дурниці та вказівки, які вони отримують з Кремля.

Адже це лише їхній вибір – брехати чи казати правду. Мовляв, це також і їхня майбутня відповідальність – "перед майбутніми поколіннями, перед майбутніми трибуналами й перед Богом".

До теми – Зеленський звернувся до пропагандистів: дивіться відео