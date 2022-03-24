Росія не думає зупинятися в Україні, а піде проти країн Балтії та Польщі, – Зеленський

Володимир Зеленський на саміті НАТО висловив впевненість, що Альянс вже розуміє, що Росія не планує зупинятися на Україні. Він додав, що небезпека існує для Польщі та країн Балтії.

Український президент 24 березня в онлайн-форматі виступив на саміті НАТО, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про те, що Росія не зупиниться на Україні

Глава держави під час своєї промови сказав, що впевнений у тому, що НАТО вже розуміє: Росія не думає зупинятися в Україні та хоче йти далі.

Проти східних членів НАТО. Держав Балтії, Польщі та інших. Чи перестане тоді НАТО сумніватись,

– зазначив Зеленський.

Президент лідер наголосив, що для України Будапештський меморандум не спрацював.

Він уточнив, що країна отримує допомогу від окремих членів Альянсу та щиро вдячна за це, однак не він НАТО.

"Питання про п'яту статтю фундаментальне. Я просто хочу, щоб ви знали, що ми думаємо про це. І я щиро бажаю вам, щоб ми помилялись у своїх оцінках та сумнівах", – продовжив політик. Бо якщо це так, то світ у безпеці. А як ні – то Зеленський закликав НАТО переглянути своє ставлення та подбати про безпеку у світі.

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