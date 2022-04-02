Росія не готувалася до цієї війни, – Жданов пояснив, чому Україна перемагає
Друга хвиля війни має визнати лідера на полі бою та того, хто буде диктувати умови майбутніх домовленостей. Баланс сил залишається на українській стороні.
Україна перемагає як в чисельності, так і в боєздатності. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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При цьому Україна продовжує нарощувати особовий склад армії, отримує допомогу від партнерів. На думку військового експерта, у нас є все, аби перемогти.
Росія не готувалась до цієї війни узагалі. Цієї війни немає у бюджеті Росії. Тому у них з першого дня все "іде в мінус",
– наголосив він.
Як пояснив Жданов, мовиться про техніку окупантів, озброєння, особовий склад війська ворога, а також про російські резерви.
Олег Жданов про ситуацію на фронті: дивіться відео