Путіну бракує військ, щоб перемогти Україну та захистити Росію, – Atlantic Council

Операція ЗСУ в Курській області показала, що перевантажені російські війська значно вразливіші, ніж здається. Водночас це не означає, що російська армія знаходиться на межі розвалу.

Безпрецедентна операція Сил оборони України на російській території виявила обмеженість кремлівської військової машини. Про це йдеться в матеріалі аналітика Пітера Дікінсона для Atlantic Council.

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Операція на Курщині показала проблеми російської армії

За словами автора, багато хто продовжує розглядати російську армію як нездоланну силу з фактично необмеженими запасами людей і техніки. Однак тепер стає все більш очевидним, що насправді спроба Путіна завоювати Україну залишила його армію нездатною захистити Росію.

Володимир Зеленський спочатку сподівався, що шляхом операції на Курщині Україна зможе змусити Путіна перекинути війська. Однак поки що цього не сталося. Натомість російська армія продовжує поступово просуватися на сході України

Водночас той факт, що Путіну довелося вибирати між вторгненням в Україну і захистом Росії, сам по собі показовий.

Звичайно, це не означає, що російська армія знаходиться на межі розвалу. Навпаки, нещодавно Путін оприлюднив амбітні плани щодо подальшого збільшення чисельності своєї армії до півтора мільйона солдатів, що зробить її другою за чисельністю у світі після Китаю. Він також може оголосити нову хвилю мобілізації, але це потенційно може розпалити внутрішні заворушення та переконати тисячі молодих росіян тікати з країни,

– йдеться в матеріалі.

Не маючи достатніх резервів, у Кремлі розраховують на те, що українські війська самі залишать Курську область через відсутність у Києва необхідних сил і під впливом ситуації на східному фронті.