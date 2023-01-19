Розвідка США підтвердила, що Росія не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом

Під Бахмутом і Соледаром, що на Донеччині, зараз точаться справді пекельні бої. Окупанти мають деякий прогрес на цих територіях, однак не контролюють повністю міста.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, окупанти фактично закидають тілами українські позиції.

Читайте також У Пентагоні погодились, що Україна потребує далекобійних ракет

Хоч якийсь прогрес дорого обійшовся росіянам

Американська розвідка стверджує, що росіяни не мають повного контролю над Соледаром і Бахмутом, як хоче вірити кремлівська верхівка. На цьому напрямку тривають дуже тяжкі бої й останніми днями окупанти справді мають там деякі успіхи, проте контроль залишається спірним.

Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (окупанти – 24 Канал) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку,

– запевнив Кірбі.

Українські військові героїчно протистоять загарбнику на передовій. Росіяни й далі намагаються брати кількістю і буквально закидують українські позиції тілами.

Кірбі вважає, що поблизу Бахмута і Соледару здебільшого воюють найманці Пригожина. "Кухар" Путіна хоче, щоб його війська, а не російську армію, вважали незамінними на полі бою.

До слова, через це між міноборони Росії та Пригожиним триває конкуренція і відчутна напруга. Власник ПВК "Вагнер" постійно підриває авторитет військового керівництва, яке, своєю чергою, регулярно критикує його.

Зверніть увагу У розвідці пояснили, про що свідчить підготовка Путіна до затяжної війни

ЗСУ встановили нові оборонні рубежі на захід від Бахмута: що про це відомо