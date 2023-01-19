Розвідка США підтвердила, що Росія не має повного контролю над Соледаром і Бахмутом
Джерело:"Укрінформ"
Під Бахмутом і Соледаром, що на Донеччині, зараз точаться справді пекельні бої. Окупанти мають деякий прогрес на цих територіях, однак не контролюють повністю міста.
Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, окупанти фактично закидають тілами українські позиції.
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Хоч якийсь прогрес дорого обійшовся росіянам
Американська розвідка стверджує, що росіяни не мають повного контролю над Соледаром і Бахмутом, як хоче вірити кремлівська верхівка. На цьому напрямку тривають дуже тяжкі бої й останніми днями окупанти справді мають там деякі успіхи, проте контроль залишається спірним.
Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (окупанти – 24 Канал) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку,
– запевнив Кірбі.
Українські військові героїчно протистоять загарбнику на передовій. Росіяни й далі намагаються брати кількістю і буквально закидують українські позиції тілами.
Кірбі вважає, що поблизу Бахмута і Соледару здебільшого воюють найманці Пригожина. "Кухар" Путіна хоче, щоб його війська, а не російську армію, вважали незамінними на полі бою.
До слова, через це між міноборони Росії та Пригожиним триває конкуренція і відчутна напруга. Власник ПВК "Вагнер" постійно підриває авторитет військового керівництва, яке, своєю чергою, регулярно критикує його.
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ЗСУ встановили нові оборонні рубежі на захід від Бахмута: що про це відомо
- Українські військові ламають плани противника на захоплення Бахмута і Соледару. Британська розвідка оприлюднила інформацію про ситуацію на Бахмутському напрямку, де мовилося, що ЗСУ встановили нові оборонні рубежі на захід від Бахмута.
- Окупанти й далі гатять по Бахмуту з артилерії. Крім того, вони перекинули величезну кількість сил на цей напрямок, аби захопити його.
- У британській розвідці також зазначили, що ЗСУ покинули Соледар. Проте Генштаб не підтверджує цю заяву. Щобільше, українські захисники нещодавно приземлили на там російський штурмовик Су-25.