Росія не має ресурсів і можливості, щоб повноцінно окуповувати українські міста
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Минає 10 день відтоді, як Росія напала на Україну. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загарбники не мають ресурсів, щоб повноцінно окуповувати українські міста.
Вороги зазнають нищівних втрат. З початку війни загинули понад 10 тисяч окупантів.
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Росія не має ресурсів захоплювати міста
Кім розповів, що зважаючи на те, що відбувалося в Херсоні та в Енергодарі, то у ворога просто немає ресурсу займати міста.
Для цього потрібний адмінперсонал, фіктивний референдум і таке інше. Схоже, вони розуміють, що жодних шансів вони не мають – будь-які референдуми під дулами автоматів в Україні – це неможливо,
– додав голова Миколаївської ОВА.
На його думку, загроза захоплення Миколаєва ще більше зменшується. Війна об'єднала усіх українців проти Росії.
"Ми зараз єдині, ми працюємо з усіма політсилами. Усі в строю, усі ненавидять росіян, люблять Україну. Тут, я думаю, що наші позиції лише зміцнюються. Тепер я розумію, що вони можуть, чого не можуть, це додає сили", – зауважив посадовець.
Кім підсумував, що з кожним днем боїв українська армія, зокрема, миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Захисники озброюються рахунком окупантів і цією ж зброєю їх збивають.
Дивіться звернення Віталія Кіма:
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