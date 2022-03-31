Росія не має жодних шансів у війні з Україною

Напад Путіна на Україну не став для мене несподіванкою. Звичайно, ми намагалися самі себе вмовити, що все, на що здатний Путін, – це ввести війська до псевдореспублік на Донбасі. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Ми прогнозували якось так, і думали, що це у нього просто такі "шлюбні ігри" з Байденом, що він лякає Байден таким чином. Але за 3 місяці до цих подій ми почали смикати українське керівництво – і Генштаб, і силові структури – щоб в Україні нам дозволили формування якоїсь білоруської визвольної структури, яка в перспективі потім могла б піти звільняти Білорусь.

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Але цю діяльність зустріли не дуже, бо Україна все ж таки сподівалася, що співучасті Білорусі у разі війни не буде, тому наші пропозиції оцінили досить погано. Однак, коли події так почали розгортатися і коли з білоруського боку полетіли літаки, вертольоти та ракети, українці задумалися про те, що ми все ж таки мали рацію.

Я допомагаю, як можу. І для себе я вважав за потрібне знати картину повністю, а сидячи в окопі, картину повністю не зрозумієш. Тому буквально за два тижні до початку війни ми з друзями з волонтерського фонду проїхали по старому "нулю": від Маріуполя, Красногорівки й аж до Слов'янська.

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Росія приречена на поразку / Фото Getty Images

Захисники України знають, що й навіщо вони роблять

Подивившись мужикам-офіцерам у вічі, я залишився абсолютно внутрішньо спокійний.

Я пам'ятаю 2014 рік, коли приїжджав під Мар'їнку, Маріуполь, дивився у вічі військовим та розумів, що там повна втрата орієнтирів, система координат його зруйнована, тобто, він ніби й захищає Україну, але в очах у нього – сум'яття та нерозуміння. І я завжди згадую їхні слова, що ми тут всі загинемо за Україну, і я по-дружньому їм казав: "Стоп, мужики, якщо ви всі загинете за Україну, хто перемагатиме за Україну?"

Зараз, проїхавшись тим же регіоном, я повернувся з абсолютним почуттям внутрішнього спокою. Тому що я побачив мужиків, які дуже вмотивовані, які знають, що й навіщо вони роблять.

І я вважав, що Росія не має жодних шансів, навіть чисто виходячи з морального духу і стану офіцерського складу. Хоч би що Росія робила – шансів у них жодних.

І зараз я переконаний у тому, що жодна наземна та сухопутна операція для України не страшна, а страшне те, що вони творять – авіація та їхні ракети.

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