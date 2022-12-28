Країна без кордонів: у Путіна забороняють росіянам навіть думати про поразки армії

Судячи з усього, найближчим часом російська влада буде забороняти своєму населенню навіть думати про військові поразки "другої армії світу". Принаймні зараз у Кремлі намагаються остаточно довести ситуацію до абсурду та буквально заборонити будь-які прояви, що б могли вказати на слабкість зборища чмобіків та ґвалтівників.

Не маючи взагалі жодних перемог за майже 10 місяців повномасштабної війни, втративши понад 100 тисяч солдатів та офіцерів лише загиблими, вщент розбивши свою новеньку бронетехніку, проводячи мобілізацію, Путін намагається вдавати, що так і було задумано. А щоб раби не сумнівалися у своєму царьку, їм треба заборонити казати будь-що і будь-кому про поразки.

Дивіться також Живі нікому не потрібні: у Росії хочуть штрафувати чмобіків за потрапляння у полон

Неймовірно яскравим прикладом абсурдності, яка панує у Росії, є закон про штрафи за карти, що "заперечують територіальну цілісність" країни-агресорки.

Росія закінчується там, де можна отримати по обличчю

Намагання під загрозою штрафів припустити всіх гадати на кавовій гущі, які саме землі України треба вказувати російськими, є неймовірно ідіотським. Адже навіть у Москві не здатні чітко вказати, що за міста Росія вважає анексованими. Свої "досягнення" у вигляді захоплення правобережної Херсонщини та навіть частини Миколаївщини, взяття під контроль трохи Запорізької й Донецької областей, а також майже повний вихід на адмінкордони Луганської Путін навіть не зміг вписати у російську конституцію.

Де-факто, жодна людина у Кремлі не зможе намалювати карту Росії, яка б не "заперечувала цілісність" та не свідчила про провали диктатора. Зробити це не зможе навіть Дугін, на це не здатні пропагандисти, Дмітрій Мєдвєдєв, Пєсков, Кадиров і навіть Пригожин. Адже згідно з концепцією Москви, Росія буцімто не знала поразок під час "спеціальної військової операції".



А чи правильна карта Росії на офіційному сайті Путіна? / Скріншот із сайту бункерного диктатора

Тобто всі від‘ємні відступи "не були пов‘язані із втратою територій", а от ті міста, куди приходила Росія, їй "належать назавжди".

Як саме така концепція вкладається у голову бункерного фюрера, невідомо. Пояснити це, схоже, не може навіть він. Адже, наприклад, контроль над Лиманом російські терористичні війська втратили менше ніж за добу після оголошення про його анексію.

То ж у російському міноборони мають визнати поразку й друкувати карту без Лиману, чи не заперечувати неймовірних "досягнень" власної армії та вивішувати мапу, де у їх кривавої держави взагалі нема кордонів. Як у справжньої країни 404.

Закон, згідно з яким всіх мають штрафувати за карти без тих чи інших захоплених Росією територій, всіх остаточно заплутає. Адже інструкцій щодо того, які міста та області України Москва анексувала, ніхто не надасть. Якщо ж Путін по-чесному почне пояснювати, де саме є кордони Росії, його можна одразу саджати за дискредитацію власної ж армії.

Росіяни мають демонструвати дива дводумства

Зрозуміло, що за майже 9 років війни адептам "русского мира" не доводиться звикати до існування у двох паралельних реальностях: справжній та створеній путінськими пропагандистами. Втім, подекуди гра із розумами росіян та фанатів Москви з України сягає неймовірного абсурду, який не зміг би усвідомити навіть Орвелл.

Бо коли вусатий прессекретар дідугана відмовляється перед журналістами розмовляти про "актуальну" карту Росії, то одна справа, а зовсім інша – коли йдеться про необхідність конкретизувати територію з точністю до квадратного метра. Але при цьому треба не казати, що щодня українські військові відрізають по клаптику від "російської землі", а то ж буде трохи соромно.

Втім, відтепер у російської каральної системи з’явився ще один юридичний привід здерти з будь-кого чималі штрафи та набити казну зайвими мільйонами. Головне при цьому – не замовляти карти Росії у жодній із типографій. Бо станеться зіткнення реальності із законотворчістю хворих осіб.