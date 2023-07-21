"У росіян щодня нова зброя на фронті": чому це твердження неправдиве

Днями у відкритих джерелах з'явилося відео, на якому було зафіксовано батарею російських 2К22 ЗРГК "Тунгуска", з яких жодна не була боєздатною. Важливим моментом у цьому відео було те, що до відправлення цих ЗРГК у зону бойових дій вони проходили капітальний ремонт.

Чому Росія не може забезпечити свою армію

З відео можна було дійти невтішного висновку, що у перелік проблем ЗРГК входили двигун, підвіска, трансмісія, блок командира, електроніка. Загалом, це нормально.

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Річ у тому, що ще до 24 лютого 2022 року я публікував велику кількість матеріалів про деградацію ВПК Росії та техногенний колапс виробництва в цілому.

На сьогодні Росія не має можливості повноцінно забезпечувати свою армію необхідною кількістю не те, що нової, а й навіть відновленої після зберігання техніки. Чому? Деградація всіх технічних та технологічних процесів.

Звичайно, завжди знайдеться розумник, який скаже, що окупанти відправляють щодня ешелони з технікою в зону бойових дій. Мовляв: "Яка деградація, що ти мелеш?". Ось тільки розумники зазвичай читають через абзац. Повторюю – Росія не має можливості повноцінно забезпечувати свою армію необхідною кількістю техніки.

Що таке потрібна кількість? Не лише повна компенсація втрат, а й створення резерву поза ЛБ. Це повна штатна комплектація кожного підрозділу, який бере участь у бойових діях, а також відсутність дефіциту того чи іншого типу техніки.

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ВПК Росії обмежується примітивним

Що ж до засобів ППО, то серед усіх типів техніки вони одні з найбільш трудомістких та проблемних у відновленні після довготривалого зберігання. Одна справа повернути до життя буксирувану гаубицю, інша – ЗРК або РЕБ. Це зовсім інші трудовитрати та рівень професіоналізму персоналу.

Саме якість відновлення 2К22 ЗРГК "Тунгуска" якнайкраще показує рівень деградації вище згаданих технічної та технологічної компонент. Російський ВПК дедалі більше обмежується відновленням примітивної техніки, а зі складною – дедалі більше проблем.

І це тішить.