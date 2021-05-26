Росія – не нормальна країна, а держава-агресор, – Дуда

Президент Польщі заявив, що Росія не є нормальною державою, вона – держава-агресор. Анджей Дуда пояснив, що російські імперські дії забирають у людей можливості розвитку.

Він додав, що відповідні дії Кремля призводять до руйнування держав та ситуації війни. Про це президент Польщі заявив під час візиту до адміністративного кордону між Грузією та Південною Осетією, де розміщена Моніторингова місія ЄС.

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"Це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним товариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором", – сказав Дуда.

Дипломатична позиція Польщі щодо Росії

Президент Польщі зазначив, що потрібні рішучі дії з боку міжнародного товариства і звернув увагу на те, що у 2022 році Польща прийме головування в ОБСЄ.

Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді з прав людини ООН, членом якої ми зараз є,

– сказав він.

За словами Анджея Дуди, дотримання міжнародного права можна вимагати лише шляхом постійних дипломатичних дій.

"Якби Росія виконувала міжнародне право, таких ситуацій, як створення цієї території, окупованої Росією, що називається Цхінвальським регіоном, ніколи б не сталося, і вони є фактом саме тому, що Росія порушує міжнародне право", – заявив Дуда.

Російські війська в Грузії: коротко