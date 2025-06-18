Військовий розкрив оперативно-стратегічний план Росії на літо
- Росія розпочала літній наступ з метою захопити всю Донецьку область та виснажити українських військ на інших напрямках.
- Окупанти намагаються створити буферні зони та проблеми з логістикою для України, але Сили оборони продовжують стримувати наступ.
Попри розмови українських партнерів про мирні перемовини, росіяни намагаються посилювати наступ на фронті. Кремль не відмовляється від плану захопити значну частину українських територій.
Росія розпочала літній наступ і це дуже відчувається на фронті. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, які у противника зараз 2 основні мети на полі бою.
Дивіться також Окупанти намагаються просунутися на Дніпропетровщину з 3 тактичних напрямків: карти й огляд ISW
Цілі росіян для наступу
Олександр Мусієнко підкреслив, що першим оперативно-стратегічним задумом російських військ на літо і частково осінь 2025 року – є захоплення Донецької області. Окупанти намагаються робити все для того, щоб досягти хоча б якихось успіхів, попри значні втрати.
Друге – росіяни мають на меті виснажити українські війська на всіх позиціях. Мовиться про Донецький, Сумський, Харківський та Запорізький напрямки.
Ворог застосовує тактику ударів всіма можливими засобами ураження, які у нього є – від авіації до дронів. Це два глобальних завдання, а похідними є створення буферної зони на Сумщині. Але це безрезультатно, адже Силам оборони вдається зупиняти просування російських військ,
– зауважив військовослужбовець.
Крім того, ворог концентрує значні сили на Покровському напрямку, щоб створити щось на кшталт сірої зони на адміністративних межах Донецької й Дніпропетровської областей. Його мета – спричинити проблеми із логістикою та забезпеченням для Сил оборони.
Але російським військам там ніхто закріпитися не дав. Фізично вони не перебувають на території Дніпровщини, але і далі будуть діяти на цьому напрямку, щоб створювати картинку для пропаганди, ніби Росія успішно просувається і поширює війну на сусідні регіони (України – 24 Канал),
– сказав Олександр Мусієнко.
Він додав, що Росія найближчим часом також може значно активізувати удари по українській енергетиці.
Зазначимо, що російські війська намагаються оточити Костянтинівку на Донеччині з трьох напрямків, зокрема активізувавши атаки з боку Покровська. За словами речника угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова, найзапекліші бої нині точаться саме на цьому напрямку. Попри інтенсивний тиск, українські сили продовжують стримувати наступ.