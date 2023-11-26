Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку: українські захисники стійко тримають оборону

Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Росіяни не полишають спроб оточити місто, але Сили оборони дають потужну відсіч противнику.

Майже половина усіх атак, які окупанти здійснювали на лінії фронту, була на авдіївському напрямку. До слова, протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Важливо Штурми піхоти Росії поблизу Авдіївки становлять загрозу, але не призведуть до просування, – ISW

Росія не відмовилася від планів оточити Авдіївку

За інформацією Генштабу ЗСУ, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом доби було відбито 23 атаки російських загарбників. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. До своїх атак російські військові також залучають й авіацію.

Втім, українські захисники мужньо тримають оборону. Сили оборони не лише дають відсіч окупантам, а й завдають їм чималих втрат.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Намагаються атакувати росіяни не лише на Авдіївському напрямку. Протягом доби Сили оборони відбивали ворожі атаки на Куп'янському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Крім того, у Запорізькій області російські окупанти намагаються відновити втрачене положення поблизу населеного пункту Роботине, проте успіху не мають.

Росія втратила майже 325 тисяч солдатів

Під час своїх атак російська армія зазнає шалених втрат. Так, лише протягом минулої доби противник втратив 1 070 особового складу. Від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" втратила 324 830 солдатів. Варто наголосити, що кількість ліквідованих окупантів може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій складно підрахувати точні втрати.

Загалом, від 24 лютого 2022 року Росія втратила: