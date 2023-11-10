Росія вперше в історії не потрапила у склад Міжнародного суду ООН

У Міжнародному суді ООН 9 листопада відбулися вибори суддів. Так, в судовий орган вперше в історії не потрапив представник Росії.

За наявною інформацією росіянин програв представнику з Румунії, за якого віддали найменшу з потрібної кількості голосів. Це був колишній румунський міністр закордонних справ – Богдан Ауреску.

До теми Що відбувається в Міжнародному суді ООН, і як Росія намагається "поховати" справу

Росія пролетіла з Міжнародного суду ООН

Богдан Ауреску з Румунії й представник Росії Кірілл Геворгян номінувалися у Міжнародний суд ООН від регіону Східної Європи. Так, румунський представник вийшов переможцем на виборах, отримавши 117 голосів "за" від членів Генеральної Асамблеї. Натомість російський кандидат Кирило Геворгян набрав лише 77 голосів.

Крім того, інші кандидати з різних регіонів також здобули свої позиції завдяки значній кількості голосів. Номінанти від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки отримали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.

На результати звернув увагу український суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський. Він підкреслив, що результат виборів має важливе значення, оскільки це перший випадок, коли радянський чи російський суддя не буде присутній у Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (вперше не обрали Велику Британію у 2017 році – 24 Канал),

– сказав він.

Зеленський сказав про ситуацію з Росією в Міжнародному суді

Міжнародний суд ООН складається із 15 суддів, причому кожні три роки обирається п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє конкретну регіональну групу країн і повинен мати підтримку членів Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо прольоту представника Росії у міжнародний суд ООН. Зокрема, він наголосив, що ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії.

"Вперше в історії ООН її країни-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати", – зазначив глава держави.

Він також привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з отриманням голосів у Міжнародному суді як у Радбезі, так і в Генасамблеї ООН.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також відреагував на провалення Геворгяна у голосуванні у Міжнародний суд ООН. Він наголосив, що світова спільнота цінує принципи права та справедливості.

Сподіваюсь, що це стане тенденцією,

– зауважив Єрмак.

Наостанок він підкреслив, що агресорам та терористам не місце серед цивілізованих країн