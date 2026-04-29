Росія не в сильній позиції, вони не перемагають, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті російсько-української війни. Він підкреслив, що країна-агресорка наразі далеко не в найсильнішій позиції.

Про таке глава держави поінформував під час інтерв'ю для Newsmax, опублікованого 29 квітня.

Як Зеленський оцінив сили України та Росії на нинішньому етапі війни?

За словами президента, на полі бою українські війська наразі перебувають у найкращій позиції за останні 9 – 10 місяців. Водночас він підкреслив, що в будь-якому разі, найкращим варіантом буде завершення війни.

Володимир Зеленський також прокоментував, що теперішнє зміщення уваги США на ситуацію на Близькому Сході послабило тиск на Росію та може затягнути війну. За його словами, Москва не піде на мир без посилення американського впливу.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу від США, однак дипломатичний та санкційний тиск, на його думку, зменшився. Він висловив занепокоєння, що це дозволяє Росії продовжувати війну.

Президент також зазначив, що санкції, зокрема в енергетичному секторі, є критично важливими, і висловив сподівання на їх посилення. Водночас він підкреслив, що Україна залишається відкритою до дипломатичних рішень і навіть до енергетичного перемир'я, якщо на нього погодиться Росія.

Що відбувається на фронті?