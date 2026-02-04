У бригаді "Рубіж" назвали 2 причини, чому впали темпи просування росіян у січні

У січні просування росіян стало найменшим за останній рік через вичерпання ресурсів та сильні морози. Кремль скаржиться на нестачу особового складу та величезні втрати, а морози обмежують можливості для наступу.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш пояснив 24 Каналу, що багато російських військових втрачають кінцівки через обмороження та низький рівень логістики й евакуації.

Чому знизилась активність бойових дій на фронті?

Перший фактор – Росія скаржиться на недостатнє поповнення та надзвичайно низьку якість новобранців, через що вони не можуть виконувати покладені на них бойові завдання.

Лише одна українська бригада за 7 місяців знищила та поранила понад 3,5 тисячі російських військових.

Це величезна кількість – фактично ціла бригада повністю знищена. Противник намагається постійно проводити ротації та поповнювати особовий склад, але скаржиться на його нестачу,

– пояснив Отченаш.

Другий фактор – сильні морози значно обмежують активність ворога, оскільки холод впливає на особовий склад, змушуючи його мінімізувати рух і шукати тепліші укриття замість ведення активних бойових дій.

"Противник скаржиться, що величезна кількість російських військових втрачає кінцівки через обмороження. Логістика й евакуація перебувають на низькому рівні – навіть перебуваючи в тилу, військові не завжди отримують евакуацію. Тому просування такі низькі", – підкреслив Отченаш.

Що ще відомо про втрати ворога на фронті?