"Суперлітаки" Росії: у Повітряних силах відповіли, чи застосовував ворог Су-57 і Су-75

Ворожа авіація значно переважає українську за технологіями та кількістю. Однак окупанти не застосовували в Україні свої розрекламовані Су-57 і Су-75.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Ймовірно, росіяни бояться, що доля їхніх "пташок" обірветься в Україні.

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Які літаки Росія використовує для бомбардувань

В них є літак Су-57, який вони показували на виставках, є літак також Су-75: той з двома двигунами, той з одним. Це такі "суперлітаки", як вони вже їх там називають, "шостого покоління"… Не раз писали їхні пабліки, що вже вони на фронті щось показали, десь кидали бомби-ракети,

– розповів Ігнат.

Насправді ж Повітряні сили не зафіксували фактів застосування цих літаків у повітряній агресії проти України. Водночас не можна виключати, що росіяни застосовували їх дистанційно.

Ігнат додав, що ворог має достатньо інших літаків (Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25) та гелікоптерів (Ка-52), які найчастіше застосовуються на лінії бойового зіткнення. Це авіація ворога, яка досить сильно переважає українську за технологіями та кількістю.

Вихваляння Росії ніхто не оцінив

Речник Повітряних сил наголосив, що Росія любить вихвалятися танками та літаками на парадах, однак у світовій практиці акцент робиться на інших технологіях, ніж рекламує ворог.

Зокрема, повітряні сили всіх країн світу не роблять ставку на те, що демонструє Росія на авіашоу – виконання різних маневрів літака, адже на сьогодні це не відіграє великої ролі в бою.

Ігнат, зокрема, згадав про США, які є одним із провідних виробників бойової авіації F-35 та F-22. У Штатах роблять ставку на нові технології "хто кого раніше побачить, застосує озброєння і першим знищить ворога".

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