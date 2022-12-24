Росія не зможе витягнути військові дії в Україні, – політичний експерт назвав причину

Британські аналітики зазначили, що економіка Росії відкинута на щонайменше 30 років назад. Тобто такий період часу необхідний їй, щоб повернутися до стану, який був на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

А для фінансування усіх терористичних дій, які російські загарбники вчиняють на території України, їм у будь-якому випадку потрібні гроші. Про це 24 каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія не витягне військові дії в Україні

Клочок зазначив, що в цьому році країна-агресорка вже витратила на цинічну війну проти нашої держави близько 30% свого бюджету – приблизно 100 мільярдів доларів. Це саме прямі витрати на війну. Сюди не відносяться витрати, спрямовані на забезпечення військово-промислового комплексу, компенсації тощо.

Водночас доходи державного бюджету Росії суттєво просідають. Сьогодні на тлі цього стає очевидним, що наступний рік для країни-окупантки буде надто складним.

Питання подальшого фінансування військових дій на території України вже стає риторичним. Росія не зможе повномасштабно витягнути подальші військові дії на території України та досягнення своїх так званих цілей,

– наголосив політичний експерт.

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За його словами, громадяни Росії вже починають розуміти це. Як наслідок, відбувається падіння кількості переглядів російських пропагандистських шоу. Ба більше, на них з'являються медійні росіяни, які ставлять питання, що ж окупанти таки роблять в Україні.

Так, соціальна нестабільність в країні-агресорці також може зіграти нам на руку. Вона стає дедалі очевидною.

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